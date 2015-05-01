В киевской милиции опровергают столкновения с "автономными националистами" на Подоле

В пресс-службе МВД Украины в городе Киеве сообщают, что охрану общественного порядка во время митинга обеспечивали сотрудники милиции.

«Через некоторое время в направлении участников несанкционированного мероприятия начали приближаться неизвестные молодые люди в количестве 50 человек. Чтобы не допустить совершения правонарушений сотрудники милиции живой цепочкой перекрыли ход к митингующим и приблизились к неизвестным. После этого последние разбежались», - говорится в сообщении.

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Также в милиции сообщают, что якобы столкновений на Подоле не было. «Ни одного участника с обеих сторон сотрудники милиции не задерживали и в районное управление не доставляли. Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось предотвратить возможные провокации и нарушения правопорядка», - сообщает пресс-служба.

В то же время, СМИ сообщали, что на анархистов, когда те уже начали расходиться, напали агрессивные молодые люди. Милиция задержала трех нападающих, но через несколько минут подъехал автомобиль и группа из четырех-пяти человек, которые ехали в нем, отбила задержанных у милиции. Милиция почти не сопротивлялась.