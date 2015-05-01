Первомайская демонстрация коммунистов в Киеве: столкновения и Симоненко в кефире (фоторепортаж)

Утром демонстрация носила мирный характер. Однако, когда активисты «Свободы» облили кефиром лидера коммунистов Петра Симоненко, который пришел на митинг по случаю 1 мая к музею Великой Отечественной войны в Киеве, атмосфера начала накаляться.

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Около 11.20 несколько десятков молодых мужчин, часть из которых была в балаклавах, пытались спровоцировать драку с участниками мероприятий. Милиция задержала 19 молодых людей, некоторых правоохранители завели в автозак. Молодые люди сопротивлялись, поэтому некоторые получили травмы.

Далее демонстрация сторонников Компартии снова вошла в мирное русло и завершилась около 12.30.