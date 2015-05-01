На Майдане Незалежности в Киеве сотни людей приняли участие во флеш-мобе «Маки памяти»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, юноши и девушки с красными и черными шариками в руках сформировали цветок мака.

Комментируя мероприятие, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила, что киевская власть поддержала инициативу Украинского института национальной памяти относительно начала новой традиции чествования ветеранов и всех тех, кто погиб во время Второй мировой войны и боевых действий, которые происходят сегодня на востоке государства.

Читайте такжеВ этом Году в Украине впервые в День Победы используют европейский символ - красный мак«Надеюсь, с каждым годом будет все больше приверженцев традиции использования цветка мака как символа уважения и памяти накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне», – сказала Старостенко.

Она рассказала, что сегодня на Крещатике и Майдане Независимости работали около 10 локаций, где каждый желающий мог приобщиться к созданию нагрудного знака в виде цветка мака. Также работали мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению украшений из глины, созданию венков из маков и другие.