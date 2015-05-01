На станции метро "Почтовая площадь" умер пожилой мужчина
17:24, 01 мая 2015Киев
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На станции метро «Почтовая площадь» скоропостижно скончался 76-летний мужчина.
В метро умер человек / metro.kiev.ua
Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову, констатировали смерть, сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.
Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Читайте такжеВо время проведения «Киевского полумарафона-2015» умер один из участниковСобранные материалы зарегистрированы в Линейном управлении киевского метрополитена. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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