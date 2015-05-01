На станции метро "Почтовая площадь" умер пожилой мужчина

На станции метро «Почтовая площадь» скоропостижно скончался 76-летний мужчина.

Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие по вызову, констатировали смерть, сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Читайте такжеВо время проведения «Киевского полумарафона-2015» умер один из участниковСобранные материалы зарегистрированы в Линейном управлении киевского метрополитена. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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