В Киеве неизвестные из автоматов обстреляли пост ГАИ
Столичные правоохранители разыскивают злоумышленников, которые в ночь на 2 мая обстреляли пост ГАИ из автоматического оружия.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.
"Событие произошло в полпервого ночи. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня). По предварительным результатам осмотра места происшествия – выстрелы производились со стороны лесопарковой зоны, что на противоположной стороне дороги", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, вместе с сотрудниками ГАИ службу на посту несли сотрудники батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1". С места происшествия правоохранители изъяли гильзы от автоматического оружия.
Согласно сообщению, работники милиции, которые несли службу и участники дорожного движения ранений не получили.
Так, открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.
Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному происшествию.