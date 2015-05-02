В Киеве неизвестные из автоматов обстреляли пост ГАИ

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.

"Событие произошло в полпервого ночи. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня). По предварительным результатам осмотра места происшествия – выстрелы производились со стороны лесопарковой зоны, что на противоположной стороне дороги", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, вместе с сотрудниками ГАИ службу на посту несли сотрудники батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1". С места происшествия правоохранители изъяли гильзы от автоматического оружия.

Согласно сообщению, работники милиции, которые несли службу и участники дорожного движения ранений не получили.

Так, открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному происшествию.