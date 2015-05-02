В Киеве ищут бомбу на одной из самых загруженных станций метро

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве, на место прибыли следственно-оперативная группа милиции, специалисты взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВД Украины в городе Киеве и кинологи.

Читайте такжеВ Харькове из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали 500 человек

Объект и прилегающую территорию, правоохранители сейчас отрабатывают на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки. Кроме того, работники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, которое предоставило в милицию ложную информацию.

Сейчас станция работает в штатном режиме.