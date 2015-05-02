В Киеве ищут бомбу на одной из самых загруженных станций метро
12:28, 02 мая 2015Киев
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Сегодня в 10:20 в милицию позвонил аноним и сообщил, что на станции метро «Вокзальная» заложена взрывчатка.
В метро ищут взрывчатку / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве, на место прибыли следственно-оперативная группа милиции, специалисты взрывотехнической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВД Украины в городе Киеве и кинологи.
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Объект и прилегающую территорию, правоохранители сейчас отрабатывают на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки. Кроме того, работники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, которое предоставило в милицию ложную информацию.
Сейчас станция работает в штатном режиме.
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