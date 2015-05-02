Столичные правоохранители не обнаружили взрывных устройств на станции метро "Вокзальная"
14:24, 02 мая 2015Киев
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Столичные правоохранители не обнаружили взрывных устройств на станции метро "Вокзальная", которая была закрыта для пассажиров из-за сообщения о заминировании.
Сотрудники милиции эвакуировали 70 пассажиров / telegraf.com.ua
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.
"В ходе отработки станции метро и прилегающей территории сотрудники милиции эвакуировали 70 пассажиров. Взрывных устройств или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, движение транспорта на время проверки не прекращалось, электропоезда двигались мимо станции "Вокзальная" без остановки.
Напомним, сегодня, 2 мая, в 10:20 в милицию позвонил аноним и сообщил, что на станции метро "Вокзальная" в Киеве заложена взрывчатка.
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