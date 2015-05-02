В Киеве прошло шествие в память о погибших в Одессе (фото)

Об этом передает ZN.UA со ссылкой на общественного деятеля Юрия Кота. Участники шествия прошли по Крещатику с украинскими флагами и транспарантами "Не забудем Одессу! Не забудем, не простим!".

Читайте такжеВ Одессе к годовщине трагедии в Доме профсоюзов установили КПП и металлодетекторы (фото)Также он утверждает, в шествии приняли участие около 5 тыс. человек, а после шествия будет митинг на Майдане.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время одесситы собираются на траурный митинг возле Дома профсоюзов. Там же присутствуют сотни сотрудников милиции. На Куликовом поле установили металлодетекторы.