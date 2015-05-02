В Киеве прошло шествие в память о погибших в Одессе (фото)
15:18, 02 мая 2015Киев
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В Киеве на Крещатике прошло шествие по случаю годовщины пожара в одесском Доме профсоюзов.
В Киеве на шествие собралось около 5 тыс. человек \ zn.ua
Об этом передает ZN.UA со ссылкой на общественного деятеля Юрия Кота. Участники шествия прошли по Крещатику с украинскими флагами и транспарантами "Не забудем Одессу! Не забудем, не простим!".
Читайте такжеВ Одессе к годовщине трагедии в Доме профсоюзов установили КПП и металлодетекторы (фото)Также он утверждает, в шествии приняли участие около 5 тыс. человек, а после шествия будет митинг на Майдане.
Как сообщал УНИАН, в настоящее время одесситы собираются на траурный митинг возле Дома профсоюзов. Там же присутствуют сотни сотрудников милиции. На Куликовом поле установили металлодетекторы.
Участиники шествия держали в руках флаги и транспаратны \ zn.ua
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