В Киеве мероприятия в память о погибших в Одессе прошли спокойно

Как сообщили в отделе связей с общественностью (ОСО) Главного управления МВД в Киеве, участники шествия с плакатами прошли по центральным улицам Киева. Колонна двигалась по Крещатику, проезжей части улицы Грушевского, затем - Шелковичной, Лютеранской и вернулась на Крещатик.

Читайте также В Киеве прошло шествие в память о погибших в Одессе (фото) Также в ОСО отметили, относительно распространенной в ряде интернет-изданий информации о задержании граждан из числа участников шествия, к работникам милиции обратились прохожие по поводу двух, по их мнению, подозрительных лиц. Правоохранители пригласили мужчин в территориальный отдел милиции Шевченковского райуправления для установления личности. Во время проверки милиционеры выяснили, что мужчины 1976 и 1969 рождения, киевлянин и уроженец Чернигова, находясь в центре столицы, наблюдали за шествием. После установления их личностей оба гражданина покинули помещение органа внутренних дел.