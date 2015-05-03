ГАИ просит водителей завтра не парковаться возле "Олимпийского"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в г. Киеве, завтра, 4 мая, в 17.00 на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч 22-го тура Чемпионата Премьер-лиги сезона 2014/2015 между командами ФК "Динамо" (Киев) – ФК "Говерла" (Ужгород).

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С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8.00 не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающей к НСК "Олимпийский", а также на тротуарах ул. Физкультуры, Большой Васильковской, Шота Руставели и Эспланадной.