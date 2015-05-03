В центре Киева установят Эйфелеву башню и Колизей из цветов

Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

Сейчас ландшафтные дизайнеры создают эскизы-макеты, которые передадут особенность и колорит каждой из первых стран-участниц, передает Украинская правда.

Дизайнеры планируют использовать в цветочных композициях новейшие технологии: разноуровневое освещение, плоскостной минимализм и эстетический конструктивизм.

Киевляне и гости столицы смогут увидеть цветочные композиции, выполненные в цветах флагов первых десяти стран – членов ЕС и полюбоваться мини-Эйфелевой башней, мини-Колизеем, окунуться в сказочный мир Г.К.Андерсена с его Русалочкой и пр.

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На выставке для малышей организуют "Детскую страну" с аниматорами и "Аллеей мастеров" с мастер-классами по вышиванию бисером или изготовление гончарных изделий.

Выставка будет работать ежедневно до 14 июня, с 9:00 до 21:00. Входной билет будет стоить 30 гривень.