День Европы в Киеве отметят парадом барабанщиц и световым шоу

Об этом сообщает сайт городской власти.

Гостей Дня Европы ожидает парад барабанщиц, выступление Сводного военного оркестра гарнизона Киева и световое шоу, которое будет символизировать единение Украины и стран Европейского союза.

Также 16 мая в центре столицы будут проходить Международный фестиваль традиционных культур "ЭтноЕвропа", Фестиваль классической музыки, концерт европейской и украинской хоровой и инструментальной музыки и другие.

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Кроме того, зрители смогут посетить ярмарку народных ремесел, презентации фольклорных программ и кулинарных традиций разных стран Европы и выставочный проект "Европа-наш дом".

Для любителей активного празднования проведут велопробег "Media Cup", легкоатлетический пробег "Euro Run 2015", соревнования по велосипедному спорту на шоссе "Критериум ко Дню Европы" и экстремальный проект "FreeGen SHOW".

Также ко Дню Европы на Певческом поле откроется выставка цветов "Украина Европейская", посвященная странам Евросоюза по случаю 65-летия со дня создания ЕС.