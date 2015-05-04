В столице во время преследования преступников погибли двое милиционеров

Двое правоохранителей погибли и трое попали в больницу с ранениями после преследования преступников в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в городе Киеве.

Событие произошло 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы, передает ТСН.ua.

"Ночью двое неизвестных в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 гривень. Во время преследования подозреваемых двое сотрудников полка милиции специального назначения погибли, трое правоохранителей в тяжелом состоянии находятся в больнице" , - говорится в сообщении.

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В пресс-службе МВД отметили, что одного из злоумышленников задержали.

Начаты уголовные производства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию остальных злоумышленников.