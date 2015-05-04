Задержаны трое подозреваемых в убийстве двух милиционеров в Киеве (фото) - Аваков

Задержаны трое преступников, причастных к нападению на АЗС в Киеве, в результате которого два милиционера погибли, трое ранены.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

«Задержали троих стрелявших в милицию ночью. Еще один убит в перестрелке. Банда отморозков. Один из задержанных 98-го года рождения», - написал Аваков.

Задержали троих, стрелявших в милицию ночью. Еще один убит в перестрелке. Банда отморозков. Один из задержанных 98го года рождения.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 4, 2015

Как сообщалось, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

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Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое правоохранителей в тяжелом состоянии находятся в больнице, сообщили в ГУМВД Киева. Отмечалось, что одного из злоумышленников задержали.