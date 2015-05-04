Аваков: преступники, застрелившие двух милиционеров, обстреляли 2 мая пост ГАИ в Быковне

Преступники, причастные к нападению на АЗС в Киеве, в результате которого два милиционера погибли, ограбили оператора автозаправки WOG на 823 гривни.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"За 823 гривны.. Ночьюв 1-30 ОНИ ранили оператора автозаправки WOG в Деснянском районе Киева. Выстрелом из автомата 5.45. Забрали кассу заправки 823 гривны, личные вещи и пошли в лесопарковую зону, в сторону жилмассива Лисовой", - написал он.

Аваков отметил, что во время погони от выстрелов преступников погибли двое милиционеров, трое получили ранения.

"Продолжившие преследование преступников патрульные наряды милиции задержали автомобиль преступников. В момент задержания в милиционеров было брошено две гранаты, а также завязалась перестрелка. После чего двое преступников скрылись из салона автомобиля, а один был задержан с огнестрельным ранением головы (позднее скончался)", - добавил он.

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Аваков отметил, что в ходе осмотра машины злоумышленников были обнаружены два автомата и 4 магазина к ним с патронами 5.45, две гранаты, грудные нашивки с надписью "Спецпідрозділ "Торнадо" и "УПА", множество телефонных карточек разных операторов и лист бумаги с планом помещения.

"Далее -оперативным путем установили троих 98, 95 и 91 года рождения.. Будучи окруженными в квартире - сдались. В квартире гранатомет РПГ-26, шашки, гранаты.. оружие.. Сознались. Они же позавчера обстреляли пост ГАИ в Быковне.. Двое погибших милиционеров, трое раненных и раненный заправщик.. У одного из погибших трое детей..", - написал он.

"С этими блуждающими шатунами, паразитирующими на военных ситуациях - будем кончать, без церемоний! Жестко", - резюмировал министр.

За 823 гривны.. Ночьюв 1-30 ОНИ ранили оператора автозаправки WOG в Деснянском районе Киева. Выстрелом из автомата... Posted by Arsen Avakov on 4 травня 2015 р.

Как ранее сообщалось, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое правоохранителей в тяжелом состоянии находятся в больнице, сообщили в ГУМВД Киева. Отмечалось, что одного из злоумышленников задержали.