Яценюк поручил выплатить компенсацию семьям милиционеров, погибших при задержании в Киеве

Об этом он заявил сегодня во время оперативного совещания в МВД, которое собрал после событий в Киеве, в результате которых погибли двое сотрудников милиции и трое получили тяжелые ранения, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Яценюк поручил Министерству внутренних дел вместе со всеми правоохранительными органами и Службой безопасности Украины «в самом жестком варианте отрабатывать борьбу с организованной преступностью».

«Наш ответ (организованной преступности) должен быть таким же, как был сегодня утром – жестким и радикальным. Жесткая борьба с организованной преступностью в стране всеми законными средствами и методами. Широкомасштабная операция по всем материалам, которые есть, с той целью, чтобы неповадно было никому нарушать закон и стрелять в сотрудников милиции», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что у одного из погибших милиционеров осталось трое детей, у другого - двое.

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Глава правительства и министр внутренних дел обратятся к Киевскому городскому голове с тем, чтобы проверить жилищные условия семей погибших и выделить им жилье.

Яценюк также поручил начальнику киевской милиции встретиться с семьями погибших и оказать помощь.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что обратится к президенту Украины с тем, чтобы наградить погибших милиционеров.

Кроме того, во время совещания премьер-министр отметил, что 1 и 2 мая милиция вместе с Национальной гвардией эффективно отработала. Такой подход необходим и накануне 8 и 9 мая, подчеркнул он. «Мы сейчас находимся в таких условиях, что это должен быть ежедневный режим работы всей правоохранительной системы», - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что сейчас начались тренировки в новой патрульной службе Украины и отметил необходимость обратиться к американским партнерам за помощью в обучении групп Корпуса оперативно-внезапного действия.

Кроме того, премьер обратил внимание на необходимость усиления материально-технической составляющей - «бронежилеты, новейшие средства связи, автоматическое оружие». «То есть, подразделения быстрого реагирования милиции должны быть оснащены сильнейшим образом и должны быть натренированы», подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 4 мая в 01.30 два милиционера погибли и трое получили тяжелые ранения во время преследования подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в Киеве.

По данным Авакова, милиция задержала троих преступников, причастных к ограблению АЗС и гибели двух правоохранителей. «Один был задержан с огнестрельным ранением головы (позже умер)», - уточнил министр.