В ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Киеве - 12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час). В городе Чернобыль - 24 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 59 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 140 микрорентген в час)", - говорится в сообщении.

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28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района возник пожар. В 10.30 29 апреля на площади около 320 га пожар локализован. В 9.00 2 мая пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован.