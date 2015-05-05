В столичном парке "Нивки" устроят крымскотатарский праздник Хыдырлез

В воскресенье, 10 мая, в 12.00 в столичном парке «Нивки» состоится один из основных и наиболее любимых праздников крымских татар, праздник весны, земледелия и плодородия – Хыдырлез.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в рамках мероприятия состоятся выставки этнических сувениров и предметов народного творчества, праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов, будут проводиться танцевальные мастер-классы и национальные игры.

Среди познавательных развлечений – традиционные мастер-классы студии крымскотатарской керамики «Эль-Чебер», в частности известного мастера-керамиста Рустема Скибина.

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Праздник Хыдырлез – это национальный крымскотатарский праздник. Он знаменуется как праздник земледелия. Сначала убирают в доме и специально к празднику готовят самые вкусные национальные блюда, например, кобиту, калакай, сары-бурма. Одна из неотъемлемых традиций праздника Хыдырлез – перекатывание калакаев (испеченных заранее хлебцев). В конце праздника танцуют танец хоран.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация «Крымскотатарский молодежный центр» при содействии отдела национальностей Департамента культуры КГГА и другие.