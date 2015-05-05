Столичный кинотеатр «Зоряный» оставили фирме завхоза Януковича - СМИ

Кинотеатр площадью 4284,2 кв. м. оказался в частной собственности в 2003 году.

По условиям договора купли-продажи, новый владелец обязался сохранять профиль основной деятельности комплекса (демонстрация фильмов) в течение пяти лет, сообщают Наші гроші.

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В декабре 2014 года заместитель прокурора Киева обратился в суд о расторжении договора купли-продажи и возвращении кинотеатра в коммунальную собственность. Зампрокурора сослался на проверку Фонда госимущества за декабрь 2008 года, которая установила, что владелец нарушил условия договора в части сохранения профиля помещения.

Однако еще в 2010 году фирма-владелец «Киноцентр «Зоряный» успешно оспорила в суде результаты этой проверки.

Суд признал, что Фонд госимущества действовал с превышением полномочий. Срок обязательств собственника по сохранению профиля помещения закончился еще в июле 2008 года, поэтому проверка в декабре проводиться не могла. Также установлено, что летом 2007 года в связи с дождями кинотеатр затопило и владелец должен был провести в помещении ремонт, поэтому демонстрация фильмов не проводилась по объективным причинам. Фонд госимущества подавал кассационную жалобу, но в апреле 2013 года от жалобы отказался и производство закрыли.

Директором ООО «Киноцентр «Зоряный» в 2003-2006 гг. был Андрей Кравец, экс-председатель Государственного управления делами (2010 - февраль 2014 гг.), член Партии Регионов, прозванный в прессе «завхозом Януковича». С 2006 года и до начала февраля 2015 года директором «Киноцентра «Зоряный» была жена Портного – Марина Пелых.

После продажи в кинотеатре «Зоряный» проводились съезды и совещания Партии Регионов, в помещениях первого этажа работают рестораны.

Официальные владельцы ООО «Киноцентр «Зоряный» неоднократно менялись, но ими, как правило, значились выходцы из Донецкой области и донецкие компании. В последние годы соучредителем фирмы значился дончанин Вячеслав Билан и ООО «Украинская Межрегиональная Инвестиционная Группа». Последняя была зарегистрирована на панамский офшор «Джетли Менеджмент Корп.». Сегодня «УМИГ» записана на «Lilydessa Investments LTD» (Кипр) и «Saphire Investments LTD» (Соединенное королевство).

В 2014 году ООО «Киноцентр «Зоряный» переоформили на белизский оффшор «Sabik Ltd».

Известно, что иск о возврате кинотеатра «Зоряный» подавался еще в декабре прошлого года. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывался и состоялся только в марте, после отставки генпрокурора Виталия Яремы.

Напомним, дочь экс-генпрокурора Роксолана Ярема владеет недвижимостью на проспекте Победы 21а, а соседние помещения по этому адресу записанные на ООО «Киев-Арт» Марины Пелых.