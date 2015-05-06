23 депутата Киевсовета не показали свои декларации

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, накануне майских праздников, 29 апреля, депутаты Киевского городского совета обнародовали свои декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год. «Декларации предоставили 97 избранников», - отмечается в сообщении.

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Ознакомиться с документами все желающие могут на официальном портале Киевсовета www.kmr.gov.ua (Главная страница, раздел "Программы, проекты, документы").

Как сообщал УНИАН, 22 января т.г. депутаты Киевсовета обязались до 1 апреля подать в секретариат Киевсовета декларации о своем имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год.

За соответствующий проект решения тогда проголосовали 85 из 99 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Депутат Киева Галина Янченко отметила, что решение должно способствовать усилению доверия к столичным депутатам, а также создаст условия для предотвращения и противодействия коррупции в общественных отношениях.

Согласно принятому решению, секретариат должен обеспечить обнародование этих деклараций в течение 30 дней с момента представления сведений от депутатов.