На 9 мая столичная милиция обещает применять оружие в случае малейшей угрозы жизни ветеранов

С целью недопущения провокаций и терактов, а также для повышения безопасности граждан 9 мая в Киеве будет увеличено количество вооруженных патрулей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук, который вместе с мэром столицы Виталием Кличко посетил в городской больнице скорой помощи сотрудников милиции, раненных при задержании группы преступников в Деснянском районе столицы.

"Мы увеличим количество вооруженных сотрудников, которые будут в специальных группах находиться в автомобилях определенных, будут снайперы, другие работники, которые будут отслеживать ситуацию. И в случае малейшей угрозы жизни и здоровью граждан, ветеранов мы будем действовать и применять оружие. Другого сегодня быть не может", - сказал Терещук.

Он отметил, что милиция не может допустить, "чтобы негодяй взял гранату и бросил в толпу людей".

По словам начальника столичной милиции, также работники милиции будут работать и в группах людей, которые соберутся на праздник.

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При этом Терещук заранее попросил прощения у граждан в случае, если сотрудники милиции попросят провести осмотр их личных вещей.

Также Терещук сообщил, что министр внутренних дел Украины пообещал предоставить столичной милиции 10 бронированных спецавтомобилей, на которых спецгруппы будут выезжать в случае необходимости на задержание опасных преступлений.

Также Терещук пообещал, что для групп задержания будут приобретены бронежилеты, чтобы надежно защитить работников милиции в экстремальных ситуациях.