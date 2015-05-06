В Киеве 9 мая состоится марш военных оркестров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко.

В частности, по его словам, официальные мероприятия по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны начнутся 9 мая в 11.00.

Так, в 11.00 состоится возложение цветов в Парке Славы с участием президента. В 11.15 начнется марш военных оркестров от площади Славы до Музея Великой Отечественной войны.

Читайте такжеВ Украине ко Дню Победы создали серию патриотических плакатов

“В 11.30 - присяга 500 новобранцев на площади возле музея в присутствии президента Украины”, - сказал Павленко.

В 12.10 начнется концерт, который продлится уже до вечера, добавил он.

“Вечером, как подарок киевлянам и гостям города, парки Киева превратятся в места выступлений приглашенных военных оркестров. В частности, Голосеевский парк превратится на час в парк Литвы - Национальный оркестр из Литвы будет исполнять композиции; Мариинский парк - в парк Польши; парк Шевченко - в парк Иордании; парк Победы - в парк Сербии и парк Гришка - в парк Эстонии”, - сказал Павленко.

Причем на Крещатике 9 мая пройдет ряд общественных мероприятий, добавил заместитель главы АП.

В свою очередь, ведущий Евромайдана Евгений Нищук отметил, что, в частности, на Крещатике состоится большой волонтерский флеш-моб, участники которого выложат надпись "Помним - 1939-1945 год - Побеждаем" от Бессарабской до Европейской площади.

Планируется, что с 6 утра студенты и волонтеры будут преподавать эту надпись из белых почтовых ящиков, часть из которых, по замыслу, в течение дня все желающие смогут наполнять гуманитарной помощью для востока Украины.

В то же время, военного парада на Крещатике не будет, поскольку "Украина практически в состоянии войны и все наши танки, и все наше оружие должны быть на востоке», - подчеркнул Нищук.

Ранее УНИАН сообщал, что на 9 мая столичная милиция обещает применять оружие в случае малейшей угрозы жизни ветеранов.