В Киеве водителю троллейбуса выдали грамоту и премию за патриотичность (фото)

Водитель киевского троллейбуса Валентина Шостак, которая работает на 14-м маршруте, стала звездой Facebook благодаря вышиванке и улыбке.

КП "Киевпастранс" пообещало наградить женщину премией, если ее фото в вышиванке за рулем соберет 1 тысячу "лайков" в сети, сообщает Украинская правда.

"Друзья, давайте сделаем этой очаровательной женщине праздник, который она дарит своим внешним видом каждый день! С вас – 1000 лайков в знак предпочтения национального стиля и патриотичности, с КП – грамота и премия!", - говорилось в сообщении.

Водитель киевского троллейбуса. Лайк?! :) Валентина Васильевна Шостак работает водителем на 14-м маршруте первого троллейбусного ... Posted by Коммунальное предприятие "Киевпастранс" on 4 мая 2015 г.

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Пост с водителем за 2 суток собрал более 6 тысяч лайков. Утром 6 мая Шостак наградили грамотой и премией. Размер финансового поощрения в КП "Киевпастранс" не сообщили.