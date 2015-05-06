Кличко просит Порошенко наградить милиционеров, пострадавших из-за нападения на АЗС

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Президенту Украины относительно представления к государственным наградам всех милиционеров, которые пострадали во время задержания преступников в минувшие выходные. А двух правоохранителей, которые погибли во время выполнения своих обязанностей, – посмертно. Об этом Виталий Кличко заявил во время церемонии прощания с двумя погибшими милиционерами, сообщается на официальном портале КГГА.

«Сегодня прощаемся с героями, которые защитили город от вооруженных бандитов. Двое сотрудников милиции погибли при исполнении своего долга, чтобы киевляне чувствовали себя в безопасности. Еще трое сотрудников правоохранительных органов находятся в больнице, двое из них – в тяжелом состоянии. Они обезвредили опасных преступников и предотвратили террористический акт. Учитывая арсенал оружия, который изъяла милиция, преступники планировали теракты с большим количеством жертв. Я от имени всех киевлян благодарю ребят за их мужество и самоотверженность. И хочу сказать, что обратился к Президенту Украины, чтобы всех милиционеров – двух посмертно – наградили за их подвиг», – отметил Виталий Кличко.

После этого мэр Киева вместе с начальником ГУ МВД Украины в г. Киеве Александром Терещуком посетили раненых милиционеров в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Двое из них находятся в реанимации, а один – в травматологии и в ближайшее время сможет отправиться домой. Также в травматологии лечится пострадавший работник АЗС.

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«Мы только что посетили в реанимации двух сотрудников МВД, тех ребят, за жизнь которых борются сегодня медики. По информации врачей, состояние ребят стабильно тяжелое. Один из них уже в сознании, мы с ним только побеседовали. Он крепко пожал мне руку, чувствую, что выздоравливает. Дай Бог, чтобы в ближайшее время они были переведены из реанимационного отделения в обычные палаты», – сказал Виталий Кличко.

Киевский городской председатель также отметил, что раненые милиционеры, которые сейчас борются за свою жизнь, обеспечены необходимыми медикаментами и медицинской помощью. И подчеркнул, что семьи погибших героев не останутся без поддержки.

«За то, что мы спокойно ходим по улицам нашего города, представители милиции платят сегодня своими жизнями. Мы как городские власти взяли на себя обязательства заботиться о семьях погибших милиционеров. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы найдем возможность, чтобы они получили жилье в ближайшее время. Ведь в одной семье сиротами остались трое детей, в другой – один ребенок», – подчеркнул мэр Киева.