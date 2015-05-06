Власти Киева обратились к "Нафтогазу" с требованием возобновить поставки газа на котельные

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Мы обратились к "Нафтогазу" с требованием восстановить поставку газа на котельные и вернуть в дома киевлян горячую воду. После стремительного повышения тарифов люди платят немалые средства за коммунальные услуги, и городская власть будет отстаивать их право на бесперебойное снабжение этих услуг. Киевляне не должны страдать от финансовых взаимоотношений между участниками энергорынка", - отметил Кличко.

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Он отметил, что, несмотря на финансовый кризис, Киеву удалось обеспечить уплату основной части долгов теплопоставщиков газ, которые накапливались с 2000-х годов – это более 3 млрд грн. По состоянию на июль 2014 года сумма долга составляла 2,5 млрд грн за газ для производства тепла для населения и бюджетных организаций. С того времени и до сегодня теплоснабжающим организациям начислено еще 1,7 млрд грн текущих начислений. А на сегодня сумма, которую столичным потребителям необходимо оплатить – 692 млн грн.

Мэр отметил, что также важно учитывать долги государственных учреждений, которые финансируются из государственного бюджета – а это 196 млн грн, долг госбюджета по льготам и субсидиям - 79 млн грн, а также неправомерные с финансовой точки зрения штрафы и пени, которые городу насчитывает "Нафтогаз", - 114 млн грн.

"Кроме того, я акцентирую внимание на негативных последствиях длительного отключения, в результате которого ухудшается техническое состояние системы теплообеспечения. В прошлом году вместо желаемых объемов экономии, город подвергся ряду аварийных ситуаций во время начала отопительного сезона", - сказал Кличко.



