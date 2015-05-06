В Киевсовете собрались дать старт демонтажу коммунистической символики в метро

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня этот проект поддержали члены Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

Документ подготовлен депутатом Киевского городского совета Русланом Андрийко.

Согласно проекту решения, пока объекты отделки станций метрополитена, которые будут подлежать демонтажу как коммунистическая символика, обнаружены на 9 станциях: «Героев Днепра» (эмблема Сухопутных войск СССР, эмблема Военно-воздушных сил СССР и эмблема Военно-морского флота СССР на дверце колейной стены, а также полосы из разных видов полированного камня, символизирующие цвета ленты ордена Славы, и изображения советской звезды на колоннах); «Вокзальная» (медальоны «Великая Отечественная война», «Воссоединение украинских земель, 1939 год», «В семье вольной, новой», «За власть советов»); «Арсенальная» (советские звезды на декоративных решетках); «Университет» (советские звезды на лампах освещения); «Дворец Украина» (мозаика солдат рабоче-крестьянской красной армии в торце центрального зала, а также звезды красной армии и советской армии на колейной стене); «Шулявская» (композиция в торце центрального зала, надписи коммунистических лозунгов на карнизе); «Берестейская» (серп и молот на дверце колейной стены); «Лыбидская» (композиция советских звезд в торце центрального зала и изображение советской звезды на дверце колейной стены); «Политехнический институт» (барельеф в торце центрального зала).

«По поводу перечня, процентов на 99 можно гарантировать, что мы охватили фактически все, что можно было охватить в Киевском метрополитене», - сказал на заседании помощник-консультант депутата Радислав Дутка, пояснив, что Андрийко сейчас находится в зоне АТО.

Проектом решения предусматривается, что демонтаж вышеперечисленной символики будет осуществлять КП «Киевский метрополитен» за собственные средства, Департамент городского благоустройства КГГА обеспечит складирование демонтированных объектов.

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Во время обсуждения проекта решения Дутка отметил, что, по предоставленной Киевским метрополитеном информации, предприятие уже завершает подготовку технической документации на демонтаж элементов советской символики, и работа по демонтажу может быть проведена после принятия соответствующего решения Киевсоветом.

Председательствующий сегодня на заседании Комиссии депутат горсовета Владимир Бондаренко затронул вопрос о сохранности демонтированной символики уже в качестве музейных экспонатов времен тоталитарного режима. Поскольку представители «Киевблагоустройства» заявили, что пока не имеют подходящего помещения для хранения демонтированной символики, Бондаренко сообщил, что в ближайшее время будет подготовлено отдельное решение Киевсовета относительно соответствующего помещения с необходимыми условиями для хранения объектов.

«Мы договорились, что от имени комиссии подадим специальный проект решения Киевсовета о создании, например, филиала Музея истории Киева, который вобрал бы в себя то, что сегодня будет демонтировано...», - сказал Бондаренко.

В то же время присутствующий на заседании представитель Управления охраны культурного наследия КГГА отметил, что, согласно действующему законодательству, нельзя изменять, сносить памятники и их части. «Мы находимся на пороге изменений в законодательство, но не увидели еще вариантов. Если мы возьмем одиозную станцию «Театральная» - вы помните там Ленина, цитаты и все остальное – макетами закрывали, но это не дело... сегодня есть основания обжаловать это решение Киевсовета, увы... На сегодняшний день 6 станций метро являются памятниками», - отметил специалист управления.

В ответ на это Бондаренко подчеркнул, что на сегодняшний день «базовый закон» - это тот, что был принят парламентом 9 апреля т.г. ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" (№ 2558) – УНИАН), и надо делать шаги по выполнению его норм.

В свою очередь, автор проекта решения Киевсовета в пояснительной записке объясняет необходимость принятия документа тем, что сегодня коммунистическая идеология не находит значительной части сторонников среди населения, и, к тому же, монументальное наследие советской эпохи в метрополитене не выглядит эстетично, поскольку отражает культурное наследие соцреализма, объективно не выглядит привлекательным для пассажиров метрополитена.

«Поэтому, на наш взгляд, объекты отделки станций Киевского метрополитена - носители коммунистической символики следует заменить элементами, отражающими патриотическое, культурное и духовное богатство украинского народа», - отмечает Андрийко.