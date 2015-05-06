На Андреевском спуске устанавливают дорожные барьеры против автомобилей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что проезд ограничивается с целью сохранения историко-архитектурной ценности старейшей улицы столицы.

Читайте такжеКиевсовет предоставил статусы скверов трем участкам, в том числе одному на Андреевском спуске

По данным Подольской РГА, в тестовом режиме система уже работает на пересечении улиц Андреевский спуск – Боричев ток.

Отмечается, что возле Андреевской церкви продолжаются работы по прокладке необходимых коммуникаций и установке оборудования. «Съезд со спуска на улицу Воздвиженскую пока ждет своей очереди», - говорится в сообщении.

«По предварительной информации заказчика работ КП «Инженерный центр», все дорожные барьеры в тестовом режиме должны заработать к 9 мая», - сообщают в РГА.

После тестовых испытаний и наладки системы диспетчеризации она будет передана на обслуживание коммунальному предприятию «Подол-благоустройство».

Предполагается, что после установки металлических дорожных барьеров по проезжей части смогут ездить только жители спуска, владельцы учреждений и заведений, работающих на спуске, и спецтранспорт: скорая помощь, пожарная служба, мусоровозы и дорожники.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года мэр города Виталий Кличко заявил, что столичный Андреевский спуск сделают полностью пешеходным сразу после завершения ремонтных работ на улице Крещатик (где восстанавливали асфальт после того, как были разобраны баррикады Майдана – УНИАН).