Радуцкий: нашей молодежи есть с кого брать пример

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), в ходе встречи Михаил Радуцкий поздравил присутствующих с 70-й годовщиной Победы. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

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«Очень трудно говорить о победе над нацистскими захватчиками в то время, когда Украина теряет лучших своих сыновей и снова борется с оккупацией. Через 70 лет после завершения Второй мировой войны мы вынуждены отстаивать свою территориальную и национальную целостность. Вы воевали для того, чтобы Украина процветала как независимое государство, а над украинцами царило мирное небо», – сказал заместитель председателя КГГА.

Он поблагодарил ветеранов за их храбрость, бесстрашие и преданность своей Родине, ведь именно эти люди в свое время подарили нам мир и спокойствие.

«Мы гордимся, что вы в непростое для страны время рядом со своими воспоминаниями показываете молодому поколению свой подвиг, вселяете в их сердца патриотизм, а в души – мужество и несокрушимость духа. Именно с вас должна брать пример молодежь и побеждать врага в любом его проявлении. Мы низко кланяемся перед вами и искренне благодарим за ваш подвиг», – подчеркнул Михаил Радуцкий.