Киевскому фуникулеру сегодня исполняется 110 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевпасстранс», к празднованию 110-й годовщины фуникулера проводится комплекс различных маркетинговых и информационных мероприятий.

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Фуникулер строился в течение 1902-1905 годов. Торжественное открытие Михайловского механического подъема состоялось 7 мая 1905 года, а перевозки пассажиров началось с 8 мая. Он соединил верхнюю террасу Михайловской горы (теперь Владимирская) с улицей Боричев Ток. Линия фуникулера была длиной 200 м с двухколейным разъездом посередине. Первые вагоны были полуоткрытыми и вмещали по 70 пассажиров каждый.

За время существования фуникулер несколько раз реконструировали. В последний раз фуникулер был обновлен в 2013 году.

Расчетный объем пассажирских перевозок фуникулера составляет 4 млн человек в год, хотя фактические объемы могут достигать и 7,7 млн пассажиров. В зависимости от времени года услугами фуникулера ежедневно пользуются от 7 до 15 тыс. человек.