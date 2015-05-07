СМИ: Киевское метро покупает подшипники у российского офшора с переплатой в четыре раза

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут Наші Гроші.

Заказано 2 690 шт. разных подшипников, 12 видов.

Компания «ЕПК-Украина» основана в конце 2013 г. в Запорожье. Официальным владельцем является виргинский оффшор «Дирфилд Юниверсал ИНК». Директором является Владимир Собакарь, который также возглавляет фирму с аналогичным названием Иностранное предприятие «Торговый дом ЕПК-Запорожье». Она приписана к одному адресу и имеет тот же телефон, что и победитель тендера, и принадлежащий одноименному московскому торговому дому, который входит в российскую группу компаний «ЕПК» («Европейская подшипниковая корпорация»).

Читайте такжеЛатыш, который продал Украине «вышку Бойко», получил орден от Путина и открыл казино в ЛондонеТендерные цены на некоторые виды заказанной продукции существенно отличаются от цен, которые можно найти на сайтах российских поставщиков. Например подшипник 30-32315 ЛМ метрополитен покупает за 1 656 грн., тогда как в России его продают за 1 180 руб, то есть 483 грн. – в четыре раза дешевле. Также подшипник 30-32613 М законтрактовали по 1 258 грн./шт., в России он стоит 982 руб., то есть 402 грн. – в три раза дешевле.

На участие в тендере подавалось еще две компании: запорожское ООО «Промсервисгруп» Ирины Романенко (6,03 млн грн.) и киевское ООО «Альтима-Групп» Дарьи Александровой (3,22 млн грн.). Единственным критерием оценки предложений была цена, однако вдвое дешевле предложение «Альтимы» акцептирована не была. Протокола отклонения этой компании на «ВДЗ» также нет.