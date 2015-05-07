В столичном ботсаду отпразднуют День матери: планируют наградить волонтеров и высадить сакуры

Как подчеркнула заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, киевская городская власть стремится ввести новые традиции чествования женщины-матери и празднования этого праздника, сообщается на официальном портале КГГА.

«Празднование дня матери в 2015 году имеет целью актуализировать образ современной женщины-матери, которая успешно совмещает материнство, карьеру и общественную деятельность. И наша главная задача – почтить тех женщин, которые в эти сложные времена активно работают ради достижения мира. Именно поэтому, в первую очередь, мы хотим отметить волонтеров, которые ежедневно совершают подвиги ради тех, кто сейчас находится на фронте», – отметила она.

Во время мероприятия также запланирована высадка саженцев японских сакур и кустов пионов представителями власти и волонтерами. На праздник приглашены первая леди Марина Порошенко и руководство города, народные депутаты и депутаты Киевского городского совета, представители общественных и неправительственных организаций.

Гости и участники праздника смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению оберегов для мам и волонтеров, посетить ярмарки сладостей и изделий ручной работы. Средства, собранные во время дегустации сладостей и продажи творческих работ, будут переданы семьям погибших и раненых украинский военных.

Мероприятие организовано Киевской городской государственной администрацией и Киевским городским центром семьи «Родинний дім» по инициативе межфракционного объединения «Равные возможности» Верховной Рады Украины и межфракционного объединения «За равные возможности» Киевского городского совета.

«Депутаты-женщины Киевсовета и Верховной Рады объединились, чтобы организовать такой креативный и необычный праздник. Ведь на свежем воздухе, когда природа расцвела всеми красками весны, любая семья сможет не только прогуляться, но и приобщиться к празднику, высадить дерево или научить своих детей собственноручно создавать открытки и обереги своими руками. Поэтому приглашаем всех киевлян и гостей города посетить празднование Дня родного для каждого человека – матери», – добавила Анна Старостенко.