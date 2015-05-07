Киевского судью подозревают в незаконных решениях против евромайдановцев

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что следственная судья на основании необоснованных ходатайств следователей Соломенского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, противомерно согласованных прокурором районной прокуратуры, 26 января 2014 года вынесла постановление об избрании двум незаконно привлеченным к уголовной ответственности участникам мирных акций меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Досудебное следствие на данный момент завершено, идет процесс ознакомления подозреваемой с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд Украины отказался перенести рассмотрение дела о конституционности ряда норм закона о люстрации.

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