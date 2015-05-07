В Киеве представлена фотолетопись-трилогия «Майдан: Революция достоинства»

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления трилогии более 100 экземпляров было передано председателю общественной организации «Объединение семей Небесной Сотни» Тамаре Швец для передачи семьям Героев Небесной Сотни.

Руководитель проекта - один из комендантов Майдана, народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Степан Кубив сообщил, что издание является совместным проектом ряда общественных организаций и семей Героев Небесной Сотни, активистов, который реализовывался при партнерской поддержке Госкомитета телевидения и радиовещания Украины, информационных агентств УНИАН, «Укринформ», издательских коллективов.

Кубив также поблагодарил за помощь украинским диаспорам в мире, которые приобщаются к проекту.

В состав представленной трилогии вошли книги «Студенческий майдан», «Революция достоинства» и «Небесная Сотня».

«Там нет подписей, там нет перечня, потому что невозможно поместить участников – их более 11 млн было на Евромайдане в Киеве, на Майданах в регионах. Но там есть дух, есть ценности... Это правдивые фотографии, где каждый, когда будет смотреть их, сможет найти много общих друзей, общих случаев, которые были на грани жизни и смерти. И много есть фотографий, которые уже нельзя увидеть, которые были сожжены, уничтожены режимом... Но самое главное, что эти фотографии будут изучаться историками, потому что фотографии - это факт, фотолетопись – это факты истории, очень важные факты. Потому что это публицистика, которую нельзя исказить и изменить», - сказал Кубив.

По его словам, проект будет развиваться, и уже создана англоязычная версия фотоальбома и выпущены сигнальные экземпляры. Также планируется создать электронную версию фотолетописи, продолжить перевод на другие языки, а также продолжить описание событий Майдана и периода после его завершения.

«Ни одной государственной копейки в проекте нет. Проект и в дальнейшем будет реализовываться по такому принципу», - сказал он.

В ближайшее время будет осуществлен выпуск тематической магнитной продукции, и «это будет разнообразный набор высокого качества. Этот проект уже утвержден, разработан и буквально со второй половины мая он будет реализовываться», - сказал Кубив.

Представленная летопись издана тиражом около тысячи экземпляров. Книги предполагается распространить через привлеченных меценатов и спонсоров среди участников Майдана и Революции достоинства, а также передать в общественные организации, научно-исторические учреждения, школы, библиотеки и т. п.

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По словам Кубива, цель – чтобы книги впоследствии попали в каждую украинскую семью, поскольку фактически каждая семья была причастна к событиям Майдана и должна иметь воспоминания об этом.

В свою очередь Швец от имени семей Героев Небесной Сотни поблагодарила за проект, который позволяет сохранить память о людях и событиях Майдана. «Люди, которые вложили в эти книги свою душу, продолжают поддерживать тот огонек, который зажгли наши родные. Это для нас, пожалуй, самое важное, это важно для будущих поколений», - сказала она.