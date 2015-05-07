В Киеве 9 мая будут дежурить более 5 тысяч силовиков и "бронегруппы" со снайперами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.

“Есть полное взаимодействие со структурами правоохранительных органов, которые находятся в городе Киеве (управлением СБУ, органами прокуратуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — УНИАН). На 8 мая мы планируем более 4 тыс. сотрудников милиции, в 9 — более 5 тысяч. Это много, но ситуация этого требует”, - сказал Терещук.

Он также отметил, что, кроме работников правоохранительных органов, к охране правопорядка будут привлекаться около тысячи общественных активистов, а также представители частных охранных структур.

По словам Терещука, также в Киеве будут выведены на охрану порядка парные конные патрули в тех местах, где возникнет необходимость.

В то же время, он отметил, что 8 мая с 20.00 до 22.00 будет перекрыто движение транспорта на Крещатике, 9, 10 и 11 мая — с 10.00 до 22.00.

Терещук отметил, что в указанные дни в столице будет увеличено количество так называемых “бронегрупп”, которые будут дежурить в спецавтомобилях и будут вооружены от пистолета до автомата и снайперской винтовки”.

Кроме того, Терещук сообщил, что в местах скопления людей в столице втрое будет увеличено присутствие взрывотехников и кинологов, которые, в том числе, будут из разных регионов.

“Постараемся работать толерантно, законно и никак не иначе... Милиция готова сегодня работать и активно реагировать”, - заверил он.

Начальник Киевского главка милиции призвал граждан с пониманием относиться к некоторым возможным неудобствам, а также сообщать в милицию в случае обнаружения подозрительных предметов.

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Терещук отметил, что на сегодняшний день для участия в массовых мероприятиях подано 13 заявок от различных общественно-политических объединений, общее вероятное количество участников в этих мероприятиях сейчас подсчитывается.

В свою очередь присутствующий на брифинге и. о. начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Александр Ершов сообщил, что в Киеве будет организовано три кольца ГАИ для проверки транспорта, а также на объездных дорогах и в центре города.

По словам Ершова, для обеспечения движения транспорта созданы специальные мобильные группы, которые будут передвигаться по Киеву. Кроме того, личный состав тщательно будет проверять транспортные средства на предмет выявления и изъятия оружия или взрывчатки, которые могут создать опасность для жизни и здоровья граждан.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в Киеве 9 мая планируется проведение ряда массовых мероприятий, которые организуют как городские власти, так и представители общественных организаций, а также партия «Оппозиционный блок» и Коммунистическая партия Украины.

В частности, партия «Оппозиционный блок» намерена провести акцию по случаю «70-летия Великой Отечественной войны», заявив предварительно об участии в ней 20 тыс. чел. Акция начнется в 10.00 и планируется, что будет завершена до 14.00.

Коммунисты подали заявку на проведение мероприятия, посвященного «70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне», которое организуют в парке Вечной славы. Заявлено участие 2 тыс. чел. Мероприятие продлится с 10.30 до 12.00.

Кроме того, Организация ветеранов Украины проведет 9 мая шествие от Мемориального комплекса «Национальный музей Великой Отечественной войны» до скульптурно-архитектурной композиции «Форсирование Днепра». Предполагается, что участие в акции примут также 2 тыс. чел. Продлится мероприятие с 11.00 до 13.00.