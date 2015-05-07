Ветераны в Киеве получили материальную помощь от властей

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий в прямом эфире программы «В центре внимания» на ТРК «Киев».

По его словам, за счет средств Государственного бюджета Украины в городе Киеве разовую денежную помощь получили:

1) инвалиды войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группа – 2835 грн. (5374 лица);

II группа – 2475 грн. (5016 человек);

III группа – 2200 грн. (2898 человек);

2) участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 875 грн. (16675 человек);

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3) лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, – 2835 грн. (14 лиц);

4) члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 440 грн. (16600 человек);

5) участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 160 грн. (24596 человек).