Милиция изъяла у киевлянина арсенал оружия, привезенного из АТО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, оружие было выявлено сотрудниками патрульной службы в салоне остановившегося по их требованию автомобиля в Днепровском районе.

Отмечается, что были выявлены и изъяты две гранаты Ф-1 с запалами, три корпуса гранаты Ф-1, три запала, более 200 патронов к стрелковому оружию.

Владельцем арсенала оказался пассажир этого авто. По его словам, оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона. В дальнейшем в его квартире также нашли взрывчатое вещество весом примерно 400 гр, отстрелянный тубус от РПГ-26”, дымовую шашку и патроны.

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По указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Владельца арсенала задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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