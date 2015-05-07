Киевская власть обеспечивает оздоровление и лечение ветеранов - КГГА

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий в прямом эфире программы «В центре внимания» на ТРК «Киев».

«В этом году согласно комплексной программе «Забота. Навстречу киевлянам на 2011-2015 годы» запланировано закупить путевки на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда, детей войны и граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, на общую сумму свыше 2 млн грн. В частности, 200 путевок приобретут для лечения в Киевской городской бальнеологической больнице на общую сумму 720 тыс. грн и 250 путевок в других санаториях на общую сумму 1 млн 600 тыс. грн. Кроме того, предусмотрено обеспечение инвалидов (в том числе инвалидов войны) и лиц пожилого возраста (в том числе ветеранов войны) протезами, средствами передвижения, реабилитации и сложного протезирования на сумму 9 млн. 753,4 тыс. грн», – сказал заместитель председателя КГГА.

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Он также отметил, что благодаря социальному проекту «Карточка киевлянина» льготные категории граждан, в первую очередь ветераны войны, имеют возможность покупать 163 наименования отечественных лекарственных средств по ценам производителей в аптеках КП «Фармация». Кроме того, в 50 аптеках и 4 аптечных пунктах «Фармации» для ветеранов войны – держателей карточки киевлянина – отпускают все лекарственные средства по специальным ценам.

«В настоящее время в столице развернуто 1 495 коек для стационарного лечения ветеранов войны. Они могут пройти лечение в Киевском городском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, госпитале «Печерский», в госпитальных отделениях Киевской городской клинической больницы №10, Киевской клинической больницы №11 Днепровского района. Киева и ТМО «Психиатрия». Также организованы палаты для ветеранов войны в городских клинических больницах и специализированных медицинских учреждениях. Ежегодно стационарную помощь получают около 30 тысяч ветеранов, из них около 9 тысяч лечатся в Госпитале. Общий объем средств, необходимый для обеспечения этой категории пациентов в лечебных учреждениях медицинской отрасли, составляет 34,3 млн грн (медикаменты и питание)», – отметил Михаил Радуцкий.