Кличко вместе с ветеранами прокатился в ретро-трамвае (фоторепортаж)

Об этом сообщается на официальном портале КГГА.

«На днях мы будем праздновать 70-летие со Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне. Мы чествуем ветеранов и память тех, кто погиб в годы войны, защищая родную землю. Я решил сделать для вас необычную прогулку по Киеву на трамвае в Пущу-Водицу, чтобы на свежем воздухе неформально пообщаться. Хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться каждому из вас за ваш подвиг», – сказал Кличко, обращаясь к ветеранам.

Он отметил, что никто не думал, что через столько лет война снова придет на нашу землю. И самое большое желание каждого украинца сегодня – чтобы мир как можно скорее вернулся в нашу страну.

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Мэр пожелал ветеранам крепкого здоровья и отметил их силу духа.

«Здоровье, увы, с годами не прибавляется. Но остается боевой дух, который не сломать. И вашему духу и силе характера можно позавидовать», – сказал Виталий Кличко.

По дороге в Пущу-Водицу мэр Киева пообщался с ветеранами, в частности с Иваном Залужным из Запорожья, которому 10 мая исполнится 97 лет. В 1942 году Иван Залужный участвовал в боях за Сталинград, где был ранен. Прошел всю войну, получил звание капитана I ранга.

«Я под впечатлением от тех историй, которые услышал. Один из ветеранов, ему почти 97 лет, со светлой головой, сильный духом рассказывал о ключевых ценностях, на которых он воспитывал своих детей и внука, который также защищал свою Родину, как и его дед 70 лет назад. Дед остался живым, а внук в возрасте 23 лет отдал жизнь за Украину. Он пошел добровольцем защищать независимость и целостность Украины. Очень сильные истории, после которых понимаешь – на таких людях, на таких ценностях держится наше государство», – подчеркнул Кличко.

В Пуще-Водице ветеранов угостили традиционной полевой кашей. Дети из ансамбля «Зернятко» подготовили для ветеранов небольшой концерт. После обеда ветераны пели фронтовые песни.