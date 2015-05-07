8 и 9 мая в центре Киева будет ограничено движение транспорта

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киев, 9 мая с 8.00 до 13.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на улицах Мазепы, Лаврской, Московской (на участке от Арсенальной площади до Кловского спуска) и улице Грушевского (от Арсенальной площади до Крепостного переулка).

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения.

Читайте такжеНа улицы Украины 9 мая выведут 40 тысяч правоохранителей - МВД

Кроме того, 9 мая в Соломенском районе города с 9.30 до 15.00 состоится групповая велосипедная гонка по маршруту: улица Николая Гринченко, 4-в (старт) – улица Кировоградская до перекрестка с Краснозвездным проспектом (разворот в обратном направлении) – улица Кировоградская до улицы Николая Гринченко (поворот налево) – улица Николая Гринченко до перекрестка с улицей Протасов Яр (разворот в обратном направлении) – улица Николая Гринченко (гонка по кругу, 12 кругов, длина 10 километров, общая длина дистанции 120 километров.)

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не парковать транспортные средства в местах проведения мероприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве 9 мая будут дежурить более 5 тысяч силовиков и "бронегруппы" со снайперами.