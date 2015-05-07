В Киеве в работу общественного транспорта 8-9 мая внесены изменения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА, 8 мая с 20.00 до 22.00 и с 23.00 до 24.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на улицах Ивана Мазепы и Лаврской, а 9 мая с 8.00 до 13.00 перекроют движение всех видов транспорта на улицах Ивана Мазепы, Лаврской, Московской (на участке от Арсенальной площади до Кловского спуска) и улице Грушевского (от Арсенальной площади до Крепостного переулка).

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Департамент транспортной инфраструктуры внес соответствующие изменения в маршруты городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, где будет временно запрещено движение транспорта.

Принято решение о продлении работы метро в ночь на 9 мая на 1 час 30 минут. Также на 1 час 30 минут будет продлена работа подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования, организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метро.

9 мая транспортные предприятия города обеспечат выпуск подвижного состава на маршруты в соответствии с нарядом работы в выходные и праздничные дни, выпуск подвижного состава метрополитена на линию согласно графиков движения с учетом (при необходимости) введения резервных единиц в случае увеличения пассажиропотока.

Также будет обеспечена бесплатная перевозка участников войны городским наземным пассажирским транспортом общего пользования и метрополитеном в эти дни.

КП «Киевпастранс» поручено 9 мая обеспечить выделение автобусов для перевозки ветеранов – участников торжественных мероприятий в случае поступления соответствующих заявок от районных государственных администраций.

8 и 9 мая будет запрещена парковка транспорта на специально предусмотренных местах на улицах, где будут проводиться общегосударственные и общегородские мероприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что 8 и 9 мая в центре Киева будет ограничено движение транспорта.