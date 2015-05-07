В Киеве может появиться музей демонтированных в метро советских символов

Об этом сообщил депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Павел Бригинец в Facebook.

"Наша комиссия поддержала соответствующий проект, ведь всем известно, что Киев и мы, киевляне, хотим избавиться символики кровавого режима. Однако, при обсуждении депутаты комиссии обратили внимание на то, что эти символы являются все же объектами истории, которые следует показывать потомкам и рассказывать о тех нелегких для Украины временах. Поэтому депутаты будут инициировать проект решения о создании соответствующего музея, возможно, как филиала Музея истории города Киева", - написал Бригинец.

В частности, депутат сообщает, что на станции «Героев Днепра» предлагается убрать эмблемы Сухопутных войск СССР, военно-морского флота СССР, военно-воздушных сил и полосы из разных видов полированного камня, символизирующие цвета ленты ордена Славы и изображения советской звезды на колоннах .

На станции «Вокзальная» хотят убрать медальоны «Великая Отечественная война», «Воссоединение украинских земель, 1939 год», «В семье вольной, новой», «За власть советов».

На станции «Арсенальная» - советские звезды на декоративных решетках. На станции «Университет» - советские звезды на лампах освещения.

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На станции «Дворец Украина» планируют демонтировать мозаику солдат Рабоче-крестьянской красной армии в торце центрального зала, а также звезду Красной Армии и звезду Советской Армии.

На станции «Шулявская» - композицию в торце центрального зала и надписи коммунистических лозунгов карнизе, на станции «Берестейская» - серп и молот.

На «Лыбидской» - композицию советских звезд в торце центрального зала и изображение советской звезды, а на станции «Политехнический институт» - барельеф в торце центрального зала.

Демонтаж коммунистической символики будет осуществлять КП "Киевский метрополитен", а Департамент городского благоустройства КГГА - обеспечит складирование демонтированных объектов.

"После согласований соответствующими комиссиями проект решения будет внесен в сессионный зал Киевсовета", - добавил Бригинец.

Напомним, ранее сообщалось, что киевская власть подготовила проект решения о демонтаже коммунистической символики на станциях столичного метрополитена.