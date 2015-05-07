«Нафтогаз» требует от «Киевэнерго» выплатить долги за газ для возобновления горячего водоснабжения
«Нафтогаз Украины» требует от энергогенерирующей компании «Киевэнерго», подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову, выплатить долги за газ, чтобы появилась возможность возобновить горячее водоснабжение киевлян.
Как сообщили в пресс-службе «Нафтогаза», по состоянию на 7 мая «Киевэнерго» является крупнейшим в Украине должником за потребленный газ.
«Задолженность общества («Киевэнерго» - УНИАН) составляет 3,447 млрд грн, или свыше 13% от общей задолженности субъектов хозяйствования перед «Нафтогазом» (25,733 млрд грн)», - сказано в сообщении госкомпании.
Причем, как отметили в «Нафтогазе», долг «Киевэнерго» за газ, поставленный для производства электроэнергии, составляет 2,468 млрд грн, для производства тепловой энергии - 0,979 млрд грн.
«Эта задолженность была накоплена «Киевэнерго» с 2011 года, а большая ее часть сформирована за четыре месяца 2015 года (2,295 млрд грн) и в 2014 году (0,957 млрд грн)», - отметили в «Нафтогазе».
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«Население, которое является крупнейшим потребителем услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения (около 80% потребления), рассчитывается с «Киевэнерго» своевременно и практически в полном объеме», - подчеркнули в «Нафтогазе».
Учитывая наличие значительной задолженности и тенденцию к ее увеличению, «Нафтогаз» был вынужден после завершения отопительного сезона отключить «Киевэнерго» от газоснабжения.
«Следует отметить, что ряд предприятий теплоэнергетики Киева, которые имеют прямые договоры с «Нафтогазом», добросовестно исполняют свои обязанности по оплате за потребленный газ и бесперебойно получают газ для дальнейших поставок потребителям (в частности, компании «Евро-реконструкция», «Комфортный дом» КП «Жилье-сервис», «Ковальская-жилсервис», «Теплопостачсервис», ОСМД «Юность-3» и другие)», - отметили в компании.
В «Нафтогазе» также напомнили, что, согласно постановлению Кабмина от 27 декабря 2001 года, поставки газа всем категориям потребителей осуществляется лишь при условии 100% оплаты.
«Значительная задолженность «Киевэнерго» за потребленный газ осложняет выполнения «Нафтогазом» своих обязательств перед поставщиками импортного газа», - подчеркнули в компании.
Как сообщал УНИАН, с 23 апреля 2015 года «Киевгаз» по поручению «Нафтогаза» ввел ограниченное газоснабжения теплоисточников Киевэнерго», что привело к приостановке поставок горячей воды.
В свою очередь, «Киевэнерго» рассчитывает полностью восстановить поставки необходимых объемов газа после согласования графика погашения 1,2 млрд грн долга компании перед «Нафтогазом» за потребленное «голубое топливо».
Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.
Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.
Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/час. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).