«Нафтогаз» требует от «Киевэнерго» выплатить долги за газ для возобновления горячего водоснабжения

Как сообщили в пресс-службе «Нафтогаза», по состоянию на 7 мая «Киевэнерго» является крупнейшим в Украине должником за потребленный газ.

«Задолженность общества («Киевэнерго» - УНИАН) составляет 3,447 млрд грн, или свыше 13% от общей задолженности субъектов хозяйствования перед «Нафтогазом» (25,733 млрд грн)», - сказано в сообщении госкомпании.

Причем, как отметили в «Нафтогазе», долг «Киевэнерго» за газ, поставленный для производства электроэнергии, составляет 2,468 млрд грн, для производства тепловой энергии - 0,979 млрд грн.

«Эта задолженность была накоплена «Киевэнерго» с 2011 года, а большая ее часть сформирована за четыре месяца 2015 года (2,295 млрд грн) и в 2014 году (0,957 млрд грн)», - отметили в «Нафтогазе».

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«Население, которое является крупнейшим потребителем услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения (около 80% потребления), рассчитывается с «Киевэнерго» своевременно и практически в полном объеме», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Учитывая наличие значительной задолженности и тенденцию к ее увеличению, «Нафтогаз» был вынужден после завершения отопительного сезона отключить «Киевэнерго» от газоснабжения.

«Следует отметить, что ряд предприятий теплоэнергетики Киева, которые имеют прямые договоры с «Нафтогазом», добросовестно исполняют свои обязанности по оплате за потребленный газ и бесперебойно получают газ для дальнейших поставок потребителям (в частности, компании «Евро-реконструкция», «Комфортный дом» КП «Жилье-сервис», «Ковальская-жилсервис», «Теплопостачсервис», ОСМД «Юность-3» и другие)», - отметили в компании.

В «Нафтогазе» также напомнили, что, согласно постановлению Кабмина от 27 декабря 2001 года, поставки газа всем категориям потребителей осуществляется лишь при условии 100% оплаты.

«Значительная задолженность «Киевэнерго» за потребленный газ осложняет выполнения «Нафтогазом» своих обязательств перед поставщиками импортного газа», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля 2015 года «Киевгаз» по поручению «Нафтогаза» ввел ограниченное газоснабжения теплоисточников Киевэнерго», что привело к приостановке поставок горячей воды.

В свою очередь, «Киевэнерго» рассчитывает полностью восстановить поставки необходимых объемов газа после согласования графика погашения 1,2 млрд грн долга компании перед «Нафтогазом» за потребленное «голубое топливо».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/час. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).