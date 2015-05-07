В Киеве ко Дню города посадят миллион цветов

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя".

Столичные ландшафтные дизайнеры поработали на Столичном шоссе, в сквере по улице Холмогорской, Чернобыльском сквере, по улице Симиренко, в Парке Партизанской Славы.

Сейчас продолжаются работы на Майдане Независимости, по улице Крещатик, проспекте 40-летия Октября, Одесской и Харьковской площади, проспекте Бажана.

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Кроме этого, зеленстроевцами к празднованию Дней Памяти и Победы проведено благоустройство и благоустроены территории 32 объектов, на которых находятся памятные знаки или мемориалы по увековечению памяти о войне.

"Ко Дню Киева планируем высадить еще 1 млн. цветочной рассады, а с 25 мая начнется высадка ампельных растений в термочаше. Это дизайнерское решение очень понравилось киевлянам", - отметил генеральный директор "Киевзеленстрой" Сергей Симонов.