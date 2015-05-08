Геращенко рассказал детали нападения на АЗС в Киеве и назвал роковую ошибку погибших милиционеров (видео)

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в связи с убийством двух правоохранителей в Киеве 4 мая призвал общественность не придумывать красивые истории про молодых патриотов, которые приехали в Киев отомстить сотрудникам милиции за расстрелы на Майдане.

"Рассказы о том, что группа патриотически настроенных ребят приехала в Киев мстить ненаказанным за расстрел сотрудникам милиции, или о том, что сотрудники милиции спровоцировали конфликт с мирно сидящими в парке ребятами, которые потом расстреляли сотрудников милиции из АК-74 - откровенная ложь и бред, рассчитанный на легковерных ультрапатриотичных сограждан", - заявил советник Авакова.

Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись показаний работников АЗС, на которую было совершено ограбление, а также рассказал подробности гибели милиционеров во время задержания преступников.

"Ночью, 4-го мая в 1:30 на АЗС WOG, которая находится на Броварском проспекте, было совершено вооруженное разбойное нападение. Двое молодых людей в масках с АК-74 направились к входу в помещение АЗС. По пути им встретился работник заправки, который от неожиданности и испуга резко вскинул руки, что нападавшими было вероятно расценено как угроза. И они произвели выстрел в работника заправки, прострелив ему кисть правой руки. После чего он спрятался от нападавших", - написал он.

Геращенко отметил, что на данной АЗС видеонаблюдение как снаружи, так и внутри не было установлено.

По его словам, один из патрулей обнаружил микроавтобус преступников спустя 20 минут после того, как по тревоге были подняты все оперативные и патрульные службы милиции Киева. Затем началось преследование.

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"Милиционеры, несмотря на то, что знали что преступники вооружены, не стали расстреливать микроавтобус на улицах спящего Киева. Они попытались остановить его путем прижатия к обочине. Это и была их роковая ошибка. Когда водитель милицейской машины поравнялся с микроавтобусом бок о бок, в боковой двери микроавтобуса открылось окошко и один из подозреваемых выпустил несколько очередей в работников милиции. Результат этого был ужасен - один сотрудник милиции погиб на месте. Второй в больнице. Двое получили тяжелые ранения", - добавил Геращенко.

Уже утром милиция задержала трех подозреваемых молодых людей. Позже в Виннице задержали еще одну девушку, которую подозревают в планировании и организации противозаконной деятельности группы остальных подозреваемых.

"Цель нападавших была проста и банальна - нужны были деньги на проживание в Киеве. Просто нападавшие не учли что вечером проводится инкассация, а после 00 часов заправляющихся на АЗС в наше кризисное время пусть даже в Киеве - не так много", - подчеркнул Геращенко.

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Он отметил, что суд над преступниками будет открытым для прессы и общественности: "каждый кто захочет - сможет посмотреть прямую трансляцию из зала судебных заседаний и иметь свою точку зрения по всей этой трагической истории".

"Бандит и убийца не имеет патриотической или националистической окраски - он просто бандит и убийца. И должен отвечать за содеянное, кем бы он ни был", - резюмировал Геращенко.

Давайте перестанем топить Украину во лжи и фейках на крови.Утром четвертого мая Киев содрогнулся от новости, что в Дес... Posted by Anton Gerashchenko on 7 травня 2015 р.

Как ранее сообщалось, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое правоохранителей в тяжелом состоянии находятся в больнице, сообщили в ГУМВД Киева. Отмечалось, что одного из злоумышленников задержали.l