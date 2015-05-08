Монумент "Родина-мать" украсили венком из маков (фото)
11:24, 08 мая 2015Киев
8855
Сегодня утром на монумент надели маковый венок.
Монумент "Родина-мать" украсили венком из маков / Ekaterina Sergatskova / facebook.com
Голову киевского монумента "Родина-мать" украсили веночком из красных маков. Об этом сообщает Еспресо.TV.
Читайте такжеСегодня Украина впервые отмечает День памяти и примирения
Утром, 8 мая, киевляне зафиксировали, как на монумент "Родина-мать" надевают маковый венок.
соцсети
Ekaterina Sergatskova / facebook.com
espreso.tv
соцсети
В прошлом году на День Конституции, монумент "Родина-мать" светился цветами национального флага.
В то же время, напомним, после принятия закона о запрете коммунистической идеологии, власти пообещали, что монумент останется, но с него уберут герб СССР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter