Монумент "Родина-мать" украсили венком из маков (фото)

11:24, 08 мая 2015
Киев
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Сегодня утром на монумент надели маковый венок.

Ekaterina Sergatskova / facebook.com

Голову киевского монумента "Родина-мать" украсили веночком из красных маков. Об этом сообщает Еспресо.TV.

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Утром, 8 мая, киевляне зафиксировали, как на монумент "Родина-мать" надевают маковый венок.

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Ekaterina Sergatskova / facebook.com

espreso.tv
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В прошлом году на День Конституции, монумент "Родина-мать" светился цветами национального флага.

В то же время, напомним, после принятия закона о запрете коммунистической идеологии, власти пообещали, что монумент останется, но с него уберут герб СССР.

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