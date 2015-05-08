Монумент "Родина-мать" украсили венком из маков (фото)

Голову киевского монумента "Родина-мать" украсили веночком из красных маков. Об этом сообщает Еспресо.TV.

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Утром, 8 мая, киевляне зафиксировали, как на монумент "Родина-мать" надевают маковый венок.

В прошлом году на День Конституции, монумент "Родина-мать" светился цветами национального флага.

В то же время, напомним, после принятия закона о запрете коммунистической идеологии, власти пообещали, что монумент останется, но с него уберут герб СССР.