Кличко поздравил ветеранов с Днем Победы

«70 лет прошло со Дня Победы, который вы, дорогие ветераны, приближали мужественно и героически. Теряя товарищей, здоровье. Но, не теряя духа и воли! Этот день еще раз напоминает и доказывает тем, кто с захватнической целью приходит в другое государство: победит тот, кто защищает свою землю, кто отстаивает правду и справедливость!» - подчеркнул киевский городской председатель Виталий Кличко.

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Как отметил мэр столицы, никто не думал, что через 70 лет те, кто пережил страшную войну, потеряют своих внуков и правнуков в новой войне, коварной агрессии на нашу землю, сообщили в пресс-службе мэра.

«И Победа будет! За нами – правда, независимость нашей Отчизны и наша воля! Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и вечная память тем, кто с честью пал в боях! С Днем победы!», - обратился Виталий Кличко к ветеранам.