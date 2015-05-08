Кличко поручил проверить "Киевэнерго" относительно ценообразования тарифов

В частности речь идет о ценообразовании тарифов на теплоснабжение и поставку горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

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"С введением новых тарифов на централизованное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в КГГА поступает большое количество жалоб. По мнению многих киевлян, стоимость услуг на тепло и горячую воду является значительно завышенной и экономически не обоснованной", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть не влияет на формирование тарифов на тепло - и водоснабжение. Их устанавливает НКРЭ по подаче заявки исполнителя услуг, то есть "Киевэнерго". В то же время, отметил Кличко, он отстаивал и будет отстаивать интересы столичных жителей, в частности, в отношениях с поставщиками коммунальных услуг.

"С целью защиты интересов киевлян я принял решение провести независимый аудит, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно экономической обоснованности тарифов. И дал поручение директору Департамента экономики и инвестиций провести тендер для выбора аудитора, который проверит ценообразование тарифа на теплоснабжение и поставку горячей воды"Киевэнерго". Это должен быть независимый аудит, проведенный авторитетными международными компаниями. Если цена окажется завышенной, мы будем давить, чтобы тарифы были снижены до экономически обоснованных", - отметил Виталий Кличко.