Киев обратился к правительству с просьбой предоставить ему полномочия на регулирование тарифов на перевозки пассажиров

А также стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, то есть в транспорте, работающем в обычном режиме движения, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также"Киевпасстранс" закупит 130 трамваев и троллейбусов

На сегодня постановлением Кабинета министров от 25 марта 2015 года №240 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров от 25 декабря 1996 года №1548» отменено государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки.

Согласно постановлению, Совет министров Автономной республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации лишены права регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении, а также тарифов на перевозку пассажиров и стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте.

«Указанные изменения в законодательном регулировании пассажирских перевозок, могут привести к негативным социальным последствиям, – отметил руководитель Департамента Александр Козловский. – В частности, отсутствие регулирования вопроса ценообразования может привести к установлению перевозчиками необоснованных тарифов на перевозку пассажиров».

В связи с этим Департамент транспортной инфраструктуры Киева попросил пересмотреть целесообразность исключения абзаца 1 пункта 13 приложения к постановлению Кабинета министров № 1548 от 25 декабря 1996 года «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)».