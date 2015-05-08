«Киевэнерго» предупреждает о возможных отключениях электричества

Как сообщается на сайте ПАО «Киевэнерго», указание информировать юридических клиентов о вынужденной экономии электроэнергии компания получила от Госэнергонадзора. Срочная необходимость в ограничении потребления электроэнергии вызвана дефицитом генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, в т.ч. Центрального региона.

Читайте такжеКабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике

«Киевэнерго» отдельно обращается к клиентам, которым устанавливаются предельные договорные величины потребления электрической мощности в часы максимальной нагрузки на энергосистему. Так, согласно указанию Госэнергонадзора, установленные предельные величины вводятся в действие с 1 мая. Они должны учитывать процент дефицита электрической мощности в соответствии с утвержденным КГГА и Госэнергонадзором прогнозным балансом потребления электрической мощности.

«Если нагрузка в указанные пиковые периоды не снизится и в случае получения соответствующего распоряжения от главного диспетчера НЭК «Укрэнерго», компания «Киевэнерго» будет обязана применить меры вынужденного ограничения поставки электрической энергии, в т.ч. графики аварийных отключений потребителей (ГАО)», - отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что графики аварийных отключений применяются в случае несоблюдения предприятием электроэнергетики заданного режима потребления электрической мощности в условиях дефицитного баланса объединенной электроэнергетической системы Украины и низкой эффективности применяемых средств регулирования потребления мощности (то есть в случае, если графики ограничения электроэнергии и ограничения мощности, которые применяют потребители, не дают ожидаемого результата).

Читайте такжеКличко поручил проверить "Киевэнерго" относительно ценообразования тарифов

Продолжительность и объемы отключений электроэнергии определяются диспетчером НЭК «Укрэнерго». Диспетчер «Киевэнерго», согласно указаниям диспетчера «Укрэнерго», а также данных о величине мощности, на которую нужно сократить использование электроэнергии, применяет графики аварийных отключений по определенным очередям потребителей.

Также «Киевэнерго» обращается с просьбой к жителям столицы экономно использовать электроэнергию в быту. Так, максимальная нагрузка на энергосистему Украины приходится на будние дни с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни с 21:00 до 00:00.

Как сообщалось, аварийные отключения в Киеве по указанию ГП НЭК «Укрэнерго» были, в частности, в сентябре и декабре 2014 года.

31 декабря 2014 года Киевская городская государственная администрация, ПАО «Киевэнерго» и столичные предприниматели подписали соглашение по экономии электроэнергии.

Целью подписания этого документа является самостоятельное снижение объемов потребления электроэнергии и недопущения введения в действие специальных графиков аварийных отключений (СГАО). В перечень основных мероприятий, предусмотренных соглашением, входило, в частности, снижение потребления электрической энергии подписантами на 30% от существующего уровня суточного электропотребления.

Напомним, в конце апреля госкомпания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы Украины, предупреждала о возможных массовых отключениях потребителей из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, возникший в результате резкого снижения закупки угля тепловыми станциями компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.