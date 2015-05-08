Компания Ахметова повысила тарифы на горячую воду и отопление для киевлян более чем в полтора раза

Согласно сообщению, тарифы компании на услуги по централизованному отоплению для киевлян с квартирными и домовыми приборами учета тепловой энергии составляют 657,24 грн/Гкал (с НДС), что на 75% больше, чем было в апреле, а без приборов учета - 16,14 грн/кв. м в месяц на протяжении отопительного сезона (рост также на 75%).

Услуги на централизованное снабжение горячей водой при подключенных полотенцесушителях составляют 40,92 грн/куб. м (увеличение на 63,3% к апрелю), при отсутствии полотенцесушителей – 37,91 грн/куб. м (рост на 61,8%).

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В сообщении отмечается, что соответствующее повышение утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановлением №1171 от 31 марта. Данное постановление прошло регистрацию в Министерстве юстиции 17 апреля.

Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" является крупнейшим должником "Нафтогаза Украины" за потребленный газ на сумму 3,447 млрд грн. С 23 апреля 2015 года «Киевгаз» по поручению «Нафтогаза» ввел ограниченное газоснабжение теплоисточников «Киевэнерго», что привело к приостановке поставок горячей воды.

«Киевэнерго» рассчитывает на полное восстановление поставок необходимых объемов газа после согласования графика погашения 1,2 млрд грн долга компании перед «Нафтогазом».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав холдинга ДТЭК, которому принадлежат 72,39% акций компании, а 25%+1 акция находится во владении государства.

Власти Киева совместно с «Киевэнерго» хотят обеспечить установку счетчиков тепла в 4 тыс. жилых домов до конца 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что «Киевэнерго» предупреждает о возможных отключениях электричества.